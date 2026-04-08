Музей «Новый Иерусалим» представит выставку к 150-летию Константина Горбатова

Выставка расскажет о жизни и творчестве художника, который долгое время оставался в тени. Кураторы проекта, искусствовед Ксения Новохатько и научный сотрудник экскурсионно-методического отдела Музея «Новый Иерусалим» Елена Жихарева, собрали более 80 экспонатов, включая графические и живописные работы, сценографические инсталляции и мультимедийные элементы.

«Этот выставочный проект — не первый, который Музей "Новый Иерусалим" посвящает творческому и жизненному пути Константина Ивановича Горбатова. Имя этого художника ассоциируется именно с нашим музеем, главным хранителем его наследия», — отметила генеральный директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Творческое кредо Константина Горбатова звучало так: живопись должна запечатлевать «жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть». Несмотря на драматичную судьбу, художник воплощал этот принцип в своих работах, создавая светлые, радостные образы.

Выставка будет интересна не только специалистам в области искусства, но и всем, кто интересуется русским импрессионизмом. Для юных посетителей подготовлены детские версии этикеток с краткими пояснениями, а также экскурсии, лекции, сувенирная продукция, аудиогид и фильмы.

