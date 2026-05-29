Музей «Новый Иерусалим» подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей

31 мая в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» пройдет праздничная программа, подготовленная сотрудниками музея и их партнерами. Начало мероприятий запланировано на 13:30.

В Атриуме музея преподаватель кафедры информационных технологий и компьютерного дизайна РГУ им. А. Н. Косыгина проведет интерактивное мероприятие. Посетители смогут создать свои цифровые элементы, вдохновленные экспонатами выставки «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй».

Юные дарования смогут сформулировать текстовый запрос, и авторская разработка сгенерирует изображение, стилизованное под палехскую миниатюру. Ребята познакомятся с народными промыслами, создадут орнаменты и авторские открытки, узнают, как элементы народного искусства могут оживать в цифровом формате.

Танцевальный мастер-класс для детей и их родителей проведет инструктор спортивного клуба.

С 15:00 до 16:00 в концертном зале музея состоится праздничный концерт «Искусство детям». Выступят юные артисты, многие из которых — лауреаты международных конкурсов. В программе музыка для ансамбля гитар, детские песни, басни, романтические пьесы для фортепиано, включая уникальную пьесу для трех исполнителей на одном рояле.

Стоимость билета на концерт — 350 рублей.

Заместитель заведующего отделом развития музея «Новый Иерусалим» Юлия Миклашевская сообщила, что Детский центр «Экспонариум» будет работать бесплатно для детей с 10:00 до 19:00. «Мы ждем всех. Поскольку дети — это наше будущее, мы стараемся с самого раннего возраста привлекать их в качестве посетителей и приобщать к прекрасному», — добавила Юлия Миклашевская.

Возрастное ограничение — 6+.

