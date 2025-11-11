Музей народного образования открыли в Солнечногорске

В новом корпусе школы № 4 в Солнечногорске распахнул свои двери Музей народного образования. Его экспозиция содержит уникальные архивные материалы, которые отражают историю развития системы просвещения в округе.

Среди музейных экспонатов — подлинные документы, детально описывающие возникновение и работу первых образовательных учреждений округа. Представленная коллекция охватывает не только период церковно-приходских школ, но и промежуток с 1917 по 1941 годы, бережно сохраняя память о многих поколениях солнечногорских педагогов. Во время церемонии открытия для гостей провели тематический мастер-класс, посвященный правописанию.

«Очень рада, что нам удалось сохранить это бесценное достояние нашего городского округа. Убеждена, что возрожденный музей станет важным центром воспитания для наших школьников, местом, где история оживает и становится ближе и понятнее. От всей души благодарю управление образования, Учебно-методический центр, коллектив школы и наших ветеранов педагогического труда, хранителей истории и традиций образования Солнечногорска, вложивших силы и душу в это благородное дело», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Музей народного образования начал функционировать еще в 1987 году, и с тех пор его коллекция постоянно пополняется новыми предметами.