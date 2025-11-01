Сегодня 11:50 Музей на территории Фетровой фабрики откроют в Воскресенске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск Подмосковье

Новый выставочный зал, рассчитанный на проведение экскурсий, мастер-классов и различных интерактивов, готовят к открытию на базе Воскресенской фетровой фабрики. Гости музея «Русские валенки» смогут проследить весь процесс изготовления изделия.

Изначально музей, который основал бывший директор Фетровой фабрики Николай Привалов, располагался в Москве. Теперь уникальные экспонаты переехали в Воскресенск. Разрабатывается новая концепция оформления и работы музея. Производство фетра имеет богатую историю и ведет отсчет с конца XIX века. Поэтому один из старейших экспонатов — ручная чесальная машина — датируется 1884 годом.

«Во-первых, это история России, это российский бренд — валенки, и хорошо, что это производство сохранилось и продолжает развиваться. Во-вторых, оно теплое, полезное для здоровья, экологичное. Это наша история, сюда нужно водить экскурсии, включать в маршруты производственного туризма», — отметил глава Воскресенска Алексей Малкин.

Гости музея смогут не только познакомиться с производственным циклом, предметами русского быта и архивными материалами, но и сделать фотосессию в гигантских валенках, примерить винтажную фетровую шляпу или попробовать самостоятельно свалять изделие. Также при музее планируют открыть небольшой магазин, где будет представлен весь ассортимент изготовляемой продукции.