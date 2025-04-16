Музей «Мелихово» открыл экспозицию «Рисунки Чехова»

На выставке «Рисунки Чехова» открывается уникальная возможность погрузиться в мир великого русского писателя. Здесь можно внимательно рассмотреть каждую деталь, исследуя, как на протяжении жизни менялся его почерк, отражая внутренние переживания и творческие искания. Посетители смогут узнать о происхождении знаменитой чеховской подписи «с крысиным хвостом».

Кроме того, на мероприятии можно узнать, какие автографы сохранились в архиве писателя и о чем они могут рассказать. Наконец, познакомиться с таким необычным способом самовыражения писателя, как его рисунки, и разгадать графические чеховские ребусы

Кроме того, зрители смогут познакомиться с необычным способом самовыражения Чехова — его рисунками. На выставке можно будет разгадать ребусы, которые, как и его литературные произведения, полны тонкого юмора.