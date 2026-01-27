Музей-макет современного города открыли в Коломне

Новый музей жителям и гостям городского округа представили в коломенском арт-квартале «Патефонка». Для широкого круга посетителей пространство, где разместили макет современной Коломны, открыли 24 января.

Уникальную панораму исторической части города в миниатюре могут увидеть все желающие. Точность соблюдена до мельчайших деталей, позволяя рассмотреть пространство с высоты птичьего полета. Масштаб макета — 1:160. Особенно эффектно панорама выглядит с вечерней подсветкой.

Свое место на макете нашли не только исторический центр с коломенским кремлем, но и живописные берега рек Коломенки и Москвы, парки и скверы, а также значимые современные объекты инфраструктуры.

«Панорамный обзор позволяет рассмотреть архитектурные ансамбли разных эпох, транспортные развязки, городские зеленые зоны, речные просторы, набережные, жилые кварталы, общественные пространства и многое другое. Каждый посетитель сможет по-новому взглянуть на город, увидеть его масштаб и красоту», — рассказывают в музее.

Добавим, что Коломна давно завоевала статус музейной столицы Подмосковья. В городе работает более 50 разнообразных музейных пространств.