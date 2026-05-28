Музей LEGO в Звенигороде: собрание уникальных моделей

В шале-отеле «Таежные дачи», расположенном вблизи Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, находится крупнейший в Московской области музей LEGO. Музей открылся шесть лет назад и с тех пор привлекает посетителей своей неповторимой экспозицией.

Администратор музея Анастасия сообщила, что вся коллекция собрана одним человеком, Тимуром, который посвятил этому увлечению более 25 лет. Основатель музея еще в детстве заинтересовался LEGO, и часть коллекции сохранилась с тех пор. Для экспозиции все коробки энтузиаст покупает закрытыми и собирает экспонаты сам на месте.

По словам Анастасии, коллекция формируется по принципу «что нравится». Здесь представлено множество лимитированных наборов. Один из таких — Храм богов Древнего Египта, разработанный итальянским архитектором. Всего было создано 100 наборов, и в Звенигороде представлен набор №98.

В центре LEGO-города возвышается готический собор из 22 тысяч деталей, построенный частным лицом по индивидуальному проекту. Внутри макета все, как в настоящей католической церкви: скамейки, алтарь, орган, место для крещения младенцев.

Музей ждет посетителей с четверга по воскресенье с 10 до 19 часов. В планах — расширение выставочного пространства и обновление экспозиции. Возможно, появится еще один зал, где гости смогут увидеть модель Большого театра из 100 000 деталей и другие новые экспонаты.