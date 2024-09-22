Музей кукол в Серпухове представил новую экспозицию в стиле XIX века

Новую выставку «Ситцевый бал» в стиле XIX века подготовил музей «Кукольный дом» имени Галины Крюковой. Для проекта и к юбилею Серпухова мастера создали порядка 30 уникальных экспонатов.

Каждую из 30 кукол изготовили в различных техниках: текстильные, вязанные и чулочно-носочные. Для них сшили наряды из ситца, произведенного в советское время. Именно он прославил Серпухов в XIX–XX веках.

Музей кукол существуют в городском округе Серпухов уже более 15 лет. Нина Сапожникова совместно с мастерицами проекта продолжают дело основательницы творческой мастерской Галины Крюковой.

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