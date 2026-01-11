Музей крылатых ракет стал самым посещаемым в Дубне в праздники

Здесь прошли десятки экскурсий. Чаще всего гостями были туристы из Москвы и Твери.

В период новогодних праздников наибольшей популярностью пользовалось отделение крылатых ракет в местном музее Дубны. В 2026 году он отметит 10 лет работы.

Здесь в рамках экспозиции изложена история левобережной части города. Экспонаты рассказывают о строительстве канала имени Москвы, о градообразующих предприятиях и о людях, которые там работали. Также там есть большая уличная экспозиция с боевыми ракетами и самолетами.

Практически все экспонаты подлинные. Это ракеты, разработанные и произведенные в Дубне, многие из которых до сих пор стоят на вооружении. В декабре коллекцию пополнила крылатая ракета Х-22 длиной почти 12 метров и с трехметровым размахом крыльев. В 2025 году в музей поступили «Часы из бункера Гитлера» — лицевая панель центральной электрочасовой станции, вывезенной из Германии в 1945–1946 годах.

Отдельная выставка посвящена детским коляскам, которые выпускались на дубненских заводах в советское время. Как отметил заведующий отделением Леонид Четвериков, в то время более 40% колясок производилось под эгидой Министерства авиационной промышленности.

По словам главы округа Максима Тихомирова, музей истории ракет всегда был одним из самых популярных в городе. Сейчас ведется работа над пополнением экспозиции к юбилею.

Отделение «История создания крылатых ракет в Дубне» находится на улице Ленина, дом 39. Оно открыто каждый день, кроме понедельника: с 10:00 до 19:00 — в будние дни и с 11:00 до 17:00 — в выходные.