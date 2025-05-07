Музей крестьянского быта под открытым небом появился в Одинцове

На 71-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Одинцове расположился музей крестьянского быта. Его создателем стал коллекционер Алексей Захаров, посвятивший этой работе около десяти лет.

Экспозиция музея включает в себя коллекцию предметов, отражающих быт русских крестьян. Посетители увидят более 20 самоваров различных форм и размеров, около 10 видов прялок, а также разную домашнюю утварь. Кроме того, здесь представили артефакты из Вологодской и Костромской областей, что позволяет гостям познакомиться с традициями и ремеслами разных регионов России. Особое место в экспозиции занимает памятник воинам-дорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, рядом с которым выставили экспонаты.

Коллекционер Алексей Захаров рассказал, что занимается сбором и восстановлением предметов крестьянского быта и выезжает в труднодоступные районы России, где сохранились старинные вещи.

«Мы специально отправляемся в экспедиции в отдаленные места, где все еще сохранились традиционные предметы. Собираем, восстанавливаем и иногда делаем что-то собственными руками, например, гончарные изделия под псковскую керамику», — поделился создатель музея.