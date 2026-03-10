Музей из Сергиева Посада получил признание на конкурсе «Любимый малый бизнес

На конкурс по всей России было подано более 40 тысяч заявок. В зоне ответственности Среднерусского банка — Московская область, города Золотого кольца и соседние регионы — заявки подали 4723 участника.

Награды получили 100 представителей малого бизнеса, добившихся выдающихся результатов в своих отраслях. Победителей определили в десяти номинациях, среди которых «Ресторанный бизнес», «Торговля на маркетплейсах», «Индустрия красоты» и другие.

Как отметила Олеся Жильцова, музей вошел в число лучших в номинации «Гостиничный бизнес и туризм» наравне с Рязанским музеем истории леденца. Эта победа стала еще одним знаком качества для Сергиева Посада и поводом для гордости.