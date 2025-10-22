Музей из Павловского Посада победил в туристической премии

Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс получил высокую оценку профессионального сообщества, став победителем первой премии «Диво России» в сфере креативного туризма. Комплекс был удостоен награды в номинации «Лучший сувенир, созданный с использованием цифровых технологий», подтвердив свой новаторский подход к представлению культурного наследия и привлечению туристов.

«В городе-герое Севастополе с большим успехом прошел финал XII Всероссийского фестиваля-конкурса „Диво России“. В этом году, помимо традиционных номинаций для кино и видео, впервые были объявлены имена победителей первой премии в сфере креативного туризма и инноваций „Диво России“, охватывающей около 30 различных категорий. Конкуренция была невероятно высокой: свои работы представили более сотни участников из 50 регионов нашей страны», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Ролик под названием «День рождения в музее», принес Павлово-Посадскому комплексу первое место в номинации «Туристические подарки и сувениры России». Музейно-выставочный комплекс Павловского Посада продолжает развиваться и радовать посетителей своими экспозициями по адресу: улица Большая Покровская, 38.