Музей из Коломны стал участником международного фестиваля женского бизнеса

В Белоруссии прошел фестиваль женских предпринимательских инициатив «Славянский аспект женского бизнеса: возможности и перспективы». Основательницы Коломенского музея «Душистыя радости» Наталья Бакушина и Марина Волкова представили там свой проект.

Экспозиция «Душистыя радости» посвящена истории изготовления мыла, духов и вопросам личной гигиены в России конца XIX столетия. Музей находится неподалеку от Пятницких ворот Коломенского кремля.

Отметим, что в округе большое внимание уделяют развитию культурных пространств. Там работают порядка 46 различных креативных площадок, например: «Соляной амбар», «Коломенский пряник», Музей любимой игрушки, Музей самоваров и другие.

Фестиваль в Витебске стал очередным этапом партнерства между Белоруссией и Россией. Участники обсудили темы совместных культурных проектов, экономического взаимодействия и патриотического воспитания молодежи.