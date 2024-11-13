Новые залы появятся в музее образования в Коломне

В конце года Музей истории народного образования в Коломне получит дополнительные помещения для новых выставок. На данный момент музей располагается в Доме учителя и занимает лишь две небольшие комнаты.

За годы работы собрано много ценных вещей: старинные парты, канцелярия царских и советских времен, архивные фотографии, документы и личные записи. Среди экспонатов — аттестат зрелости 1918 года и дневник тимуровцев за 1943 год, но из-за нехватки места часть коллекции оставалась недоступной для посетителей.

Новые помещения также будут расположены в Доме учителя, и сейчас там идет ремонт, который завершат в декабре. Это расширение даст возможность коломенцам ближе познакомиться с богатой историей образования. К тому же, музей приглашает всех жителей округа присоединиться к проекту: можно передать свои материалы, касающиеся образования Коломны, или поделиться воспоминаниями через группы музея в социальных сетях.

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