Музей истории хоккея с мячом открылся на стадионе «Вымпел» в Королеве

Музей истории хоккея с мячом открылся на территории стадиона «Вымпел» в Королеве. В экспозиции представлены более тысячи предметов — спортивный инвентарь хоккеистов, фотографии, вырезки из газет, вымпелы, кубки, медали, значки и другое.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в музее найдется много интересного не только для взрослых, но и для детей. Его открытие приурочили к столетию развития хоккея с мячом в Королеве.
В ведомстве добавили, что в Королеве учились известные спортсмены: восьмикратный чемпион мира, обладатель кубка европейских чемпионов, победитель и призер чемпионатов СССР Валерий Маслов, пятикратный чемпион мира, чемпион СССР Юрий Шорин и другие звезды хоккея с мячом.
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