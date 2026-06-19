Музей истории автотранспорта в Чехове приглашает на бесплатную экскурсию

Жители и гости Московской области могут бесплатно посетить Музей истории автомобильного транспорта, который находится в городском округе Чехов. Это место будет интересно всем, кто хочет узнать больше об истории отечественного автопрома, развитии пассажирских перевозок и транспортной отрасли региона.

В музее представлена постоянная выставка «История и современность», которая объединяет более 700 экспонатов. Среди них — автобусы, грузовые и легковые автомобили разных эпох. Посетители могут увидеть легендарную «полуторку» ГАЗ-АА, автомобили «Победа», автобус ЗИЛ-158 и другие образцы техники. Экспозицию дополняют архивные документы, кассовые аппараты, форменная одежда водителей и кондукторов, а также редкие артефакты прошлых лет.

Коллекция начала формироваться в 2001 году и продолжает пополняться новыми экспонатами. Экскурсии для посетителей проводит директор музея Владимир Комаров, который проработал в Мострансавто больше 50 лет.

Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто находится по адресу: Московская область, городской округ Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Посещение возможно по предварительной записи по телефону +7 (963) 722-67-25. Экспозиция открыта в будние дни с 09:00 до 16:00. Вход и экскурсионное обслуживание для посетителей бесплатные.