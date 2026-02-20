Музей истории автомобильного транспорта принял более 1,5 тысячи гостей

В Музее истории автомобильного транспорта Мострансавто, который является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, побывали свыше 1 500 посетителей. Наибольший интерес к экспозициям проявляют школьники и студенты колледжей, а также приезжают семьи с детьми.

Директор Музея Владимир Комаров поделился, что экскурсии проводятся каждую неделю. Учителя заранее просят подготовить тематические рассказы, например, об истории развития автомобильного транспорта в стране. «Дети и родители предпочитают посидеть за рулем фронтовых грузовиков», — добавил он.

Формирование коллекции музея началось в 2001 году и продолжается до сих пор. Постоянная выставка «История и современность» включает более 700 единиц техники и артефактов, в основном автобусы, грузовые и легковые машины отечественного производства. Среди экспонатов можно увидеть легендарные советские автомобили, такие как «полуторка» ГАЗ-АА, «Победа» и автобус ЗиЛ-158, а также кассовые аппараты, форменную одежду водителей и другие раритетные предметы.

В год 100-летия компании в Музее будет развернута тематическая экспозиция, посвященная этапам развития крупнейшей в Подмосковье транспортной компании.

Музей расположен по адресу: Московская область, город Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Время работы: будние дни с 9:00 до 16:00. Посетить музей можно по предварительной записи по телефону +7 (963) 722 67 25. Вход на экспозицию и экскурсионное обслуживание для посетителей бесплатные.