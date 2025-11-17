Музей имени Героя России Михаила Марченко открыли в школе Лосино-Петровского

Церемония торжественного открытия музея прошла в Свердловской школе, которая носит имя Михаила Марченко. Событие приурочили к 60-летию образовательного учреждения.

В музее можно будет узнать об истории школы, достижениях учеников и педагогов, а также о Герое — Михаиле Петровиче Марченко.

«Память о Герое и славная история школы, отраженная теперь и в новом музее, живут в наших сердцах, вдохновляя на новые достижения!» — прокомментировали в пресс-службе администрации Лосино-Петровского городского округа.

В этом году школа также празднует 15-летие с момента присвоения образовательному учреждению имени Героя России Михаила Марченко. Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец и Герой Российской Федерации Андрей Кумов.

Также на празднике учителей наградили за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Им выручили благодарственные письма.