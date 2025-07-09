Музей химкинского лицея № 21 вошел в топ-200 лучших экспозиций России

Музей Боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова, расположенный в лицее № 21 в Химках, добился значительных успехов. Он вошел в число 200 лучших школьных музеев России.

Учреждение заняло в рейтинге 121-е место.

Руководитель музея, советник по воспитанию Наталия Никоноркина, отметила важность работы по сохранению исторической памяти.

«Мне его передала Вера Михайловна Земскова-Короткова, бывший руководитель. Она завещала мне приумножать дело музея и получить лицензию. Ей было 99 лет. Каждый раз, когда я достигаю чего-то значимого для музея, я смотрю в небо и говорю ей: „Вот, новое достижение!“» — поделилась Никоноркина.

Программу «Школьный Музей Победы» с 2019 года реализуют Музей Победы, Департамент образования и науки города Москвы, а также Российское военно-историческое общество.

Проект предоставляет новые возможности для профессионального роста и обмена опытом.