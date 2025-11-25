Музей «Горки Ленинские» подготовил интерактивную программу ко Дню инвалидов

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 29 и 30 ноября пройдут бесплатный концерт «Мир музыки» и интерактивная программа для детей. Мероприятия приурочили к Международному дню инвалидов. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, ожидается более 100 гостей.

Концерт «Мир музыки» пройдет в Научно-культурном центре «Музей В. И. Ленина». Зрители услышат произведения Шумана, Чайковского, Хачатуряна и других композиторов, а также узнают истории создания знаменитых музыкальных работ и познакомятся с различными инструментами.

Для ребят с ограниченными возможностями в центре «Лампа» подготовили программу «Дети в усадьбе». Юные гости отправятся на специальную экскурсию по Большому дому усадьбы и его подземной галерее, а затем в художественной мастерской смогут создать собственную версию картины «Пионы» 1913 года дочери последней владелицы усадьбы Марии Морозовой.

«Мы будем рады принять особых гостей в уютном зале киноконцертного зала. Очень надеемся, что мир музыки сделает этот вечер теплым и подарит яркие эмоции нашим зрителям», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В «Горках Ленинских» традиционно проводят мероприятия для людей с инвалидностью не только в декабре. Осенью музей передает яблоки из собственных садов местным отделениям Всероссийского общества инвалидов, а для детей с особенностями развития проходит акция «Цветочное сердце весны», где они высаживают тюльпаны и проводят праздничный день в музее вместе с родителями.