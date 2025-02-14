Музей героя-летчика Василия Молокова открыли в школе в Ленинском округе

Музей героя Советского Союза Василия Молокова открыли в подмосковной школе в честь годовщины спасения пассажиров с корабля «Челюскин». В экспозиции представили личные вещи и мемуары летчика.

Судно «Челюскин» потерпело крушение в Чукотском море в 1934 году. Благодаря отваге летчиков с корабля удалось спасти 104 человек. Каждому участнику миссии присвоили звание героя Советского Союза. Среди них — уроженец подмосковного села Ирининское Владимир Молоков, в честь которого позднее переименовали населенный пункт.

«Именно таким людям, как он мы обязаны славными страницами в нашей истории. Он стал примером для многих летчиков. И многие ребята после его подвига тоже захотели стать летчиками», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В честь юбилея героя в школе поселка Молоково открыли музей. Экспонаты помогли собрать представители общественного комитета «Челюскинцы», многие из которых являются потомками легендарных летчиков и пассажиров корабля. В зале музея — мемуары Молокова, журналы, карта с полетами и его личные вещи.

«От лица почти 1,5 миллиона людей старшего поколения хотим поздравить вас с этим знаменательным событием, юбилеем — 130-летием со дня рождения нашей легенды, нашей гордости, первого героя Советского Союза в Московской области, Василия Молокова. Символично, что это мероприятие проходит в Год Защитника Отечества», — сказал председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль.

Сотрудники школы реконструировали рабочее место летчика и разместили рядом парту героя. За ней будут сидеть ребята, которые покажут особые успехи в учебе.