Музей филиала «Русский лес» пополнился новыми экспонатами

В музее филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» появились два новых экспоната — фотоальбомы 1984 года. На архивных снимках запечатлены ветераны опытно-показательного лесхоза «Русский лес», которые внесли свой вклад в развитие лесничества.

Фотоальбомы передала Протвинская гимназия в связи с переездом. Было принято решение сохранить исторические материалы и передать их в музей филиала, где они станут частью постоянной экспозиции.

«Сохранить для истории память о тружениках, создававших славу „Русского леса“, — наш долг», — отметил директор филиала, лесничий Алексей Талалаев.

Музей находится в холле центральной конторы филиала «Русский лес». Вход свободный, и все желающие могут познакомиться с новыми экспонатами. Экспозиция музея знакомит посетителей с историей лесничества и людьми, которые посвятили свою жизнь сохранению и развитию лесного хозяйства.