Музей двух школ открыли в Павловском Посаде

26 февраля в школе № 18 после объединения двух учебных заведений открыли обновленное музейное пространство. Экспозиция соединила историю бывших школ № 18 и № 2, память о героях Великой Отечественной войны и современные технологии.

Музей ведет историю с 1951 года, когда был создан «Зал Истории школы». В 1965 году открыли «Зал Боевой Славы» с реликвиями военного времени. После объединения школ в 2023 году музейные коллекции объединили в одном пространстве.

Для музея закупили новое оборудование: витрины, светонепроницаемые роллеры, электронные доски для архива. В Зале «Истории школы» представлены материалы о жизни двух учебных заведений разных лет. В Зале «Боевой Славы» разместили экспозиции о земляках-героях и современных военных. Также открыт уголок «Письма с фронта и на фронт» с подлинными фронтовыми письмами.

Экскурсию провел директор школы. С учениками, которые встречали гостей, обсудили экспонаты и историю музея.

Коллектив школы поблагодарил главу округа Дениса Семенова и партнеров за поддержку проекта.