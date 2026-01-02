Музей Дубны принял более 15 тысяч посетителей за год

В Музее Дубны подвели итоги 2025 года, отметив высокую посещаемость. За отчетный период культурное учреждение приняло более 15 тысяч посетителей.

Как отметил директор музея Алексей Панков, интерес к экспозициям из года в год стабильно растет. Музейный комплекс состоит из двух отделений: в краеведческом можно узнать историю города и увидеть экспозицию, посвященную Объединенному институту ядерных исследований, а в отделении истории создания крылатых ракет — познакомиться с развитием авиационной науки в Дубне.

Среди гостей музея — туристы, прибывающие в город в рамках речных круизов, участники проекта «Активное долголетие», а также многочисленные посетители из разных регионов России и соседних государств.

«Музеи нашего города пользуются большой популярностью. Поэтому стараемся уделять внимание развитию этих пространств. Содействие оказывают и предприятия города: Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод им. Федорова, Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Радуга“ и другие», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

На следующий год у сотрудников музея уже запланирована большая работа. К 70-летию города будет подготовлена новая тематическая экспозиция, сбор материалов для которой уже начался. Отдельная выставка расскажет о людях, которые строили наукоград: почетных жителях, выдающихся ученых ОИЯИ, конструкторах, педагогах и деятелях культуры. Часть этой информации также будет размещена на городских автобусных остановках, чтобы жители могли вспомнить о вкладе своих земляков.

В новогодние каникулы Музей Дубны будет работать по специальному графику, удобному для жителей и гостей города, которые традиционно приезжают в наукоград в праздники. Музей откроет свои двери 3, 4, 6, 8 и 9 января с 10:00 — 17:00.

Посетителей ждут выставки: «Зимняя сказка», «Деньги в вихре перемен», «История Дубненской коляски», «Мир видит Дубну глазами Юрия Туманова», «Базовые научные установки ОИЯИ», «Станция Большая волга, следующая — Дубна».

В обычном режиме музей работает ежедневно, кроме понедельника: в будни с 10:00 до 19:00, в выходные — с 11:00 до 17:00.