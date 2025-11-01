Музей боевой славы в Раменском округе отметил 50-летие

Музею «Память сильнее времени» Удельнинской школы-интерната исполнилось 50 лет. В честь этого события провели торжественное мероприятие. Оно стало возможным благодаря хранителю и руководителю музея Надежде Иванковой.

Сегодняшний музей, а ранее комната боевой славы, был основан по инициативе Ивана Старчака. В память о нем в образовательном учреждении установлена парта героя.

На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости, включая председателя Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа Наталью Асееву. Официальные лица поздравили директора школы-интерната, а также руководителя музея и всех сотрудников, которые занимаются сохранением исторического наследия.

«Музей — это ценность школы-интерната, которую необходимо сберечь для будущих поколений», — подчеркнула директор Удельнинской школы-интерната Людмила Егоренкова.

Значительная коллекция экспонатов, посвященных Великой Отечественной войне, появилась за пол века существования музея. Все эти годы им руководила Надежда Иванкова, которая бережно хранила каждый документ, фотографию и предмет военного времени.