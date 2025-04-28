Музей баранки откроют в Зарайске 1 мая

Музей «Зарайская баранка» станет новым культурным центром для жителей и гостей города. День открытых дверей пройдет с 11:00 до 18:00 1 мая.

Организаторы подготовили для посетителей насыщенную программу. Гостей ждут не только увлекательные истории о старинном доме, но и ароматный чай из самовара со знаменитыми зарайскими баранками.

Театрализованные экскурсии с чаепитием проведут в музее со 2 по 4 мая в 12:00, 14:00 и 16:00. Каждая экскурсия будет продолжаться 55 минут и рассчитана на группы до 15 человек. Хозяева дома расскажут о том, как появилась баранка. Это будет интерактивная «сценка», в которой гости сами станут участниками событий.

Записаться на театрализованные экскурсии нужно заранее по телефону +7 (495) 220-82-52. Музей расположен на Красноармейской улице, дом № 6.

«Зарайская баранка» будет работать в ограниченном режиме с 8 по 11 мая, а с 12 мая начнет функционировать ежедневно с 10:00 до 18:00.