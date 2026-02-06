Музеи Сергиева Посада отмечены на конкурсе «Отличное место на Золотом кольце — 2025

Два частных музея в Сергиевом Посаде — Арт-Макет и Ретро-Гараж — стали лауреатами III Всероссийского конкурса «Отличное место на Золотом кольце — 2025». Конкурс организован Союзом городов «Золотого кольца России» и направлен на выявление лучших туристических объектов.

Награждение победителей прошло в рамках VI Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия». Экспертный совет оценивал 268 музеев по качеству услуг, безопасности, развитости инфраструктуры, уникальности предложений и отзывам посетителей.

Генеральный директор музейного комплекса Семен Жильцов отметил, что оба музея-победителя вошли в состав комплекса лишь в прошлом году, но уже стали точкой притяжения для туристов.

Арт-Макет предлагает гостям уникальную возможность увидеть миниатюрные копии достопримечательностей городов Золотого кольца. Ретро-Гараж погружает в атмосферу советского кинематографа, представляя сюжеты из фильмов с участием легендарных автомобилей отечественного автопрома.

Всего в Сергиевом Посаде знаком «Отличное место на Золотом кольце» отмечены четыре организации. Помимо Арт-Макета и Ретро-Гаража, в номинации «Музеи» награжден Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. В категории «Коллективные средства размещения» отличился бутик-отель Русский дворик.