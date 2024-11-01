Музеи и библиотеки Дмитрова примут участие в акции «Ночь искусств»

В преддверии Дня народного единства в Дмитровском округе пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». Учреждения культуры муниципалитета подготовили для жителей и гостей обширную программу.

Центром акции станет дом культуры «Созвездие», где состоится праздничный концерт. В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» каждый посетитель также найдет для себя что-то по душе — выставки, экскурсии, интерактивные программы.

Множество интересных локаций подготовила Дмитровская центральная библиотека. Здесь откроется выставка работ мастериц, пройдут мастер-классы и чайная церемония в русских традициях. Юные горожане смогут поиграть в разнообразные игры. Желающие научиться писать пером и проявить фантазию попробуют свои силы на занятии по каллиграфии.

В рамках акции, которая будет проходить под девизом «Россия объединяет», вход на все мероприятия будет свободным.

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