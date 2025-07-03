Мусорные контейнеры с датчиками заполнения появились в Ленинском округе

Ленинский городской округ Московской области стал площадкой для внедрения инновационной системы автоматического мониторинга заполненности мусорных баков. В рамках эксперимента на контейнерах устанавливают цифровые датчики, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать уровень отходов и передавать данные оператору.

Как уточнили в ведомстве, первые устройства уже смонтированы на мусорном бункере в деревне Петрушино. Новая технология, применяемая Каширским региональным оператором, поможет своевременно информировать службы вывоза о необходимости опорожнения контейнеров, что позволит избежать их переполнения и загрязнения прилегающей территории.

Принцип работы системы основан на ультразвуковом измерении объема содержимого баков с последующей автоматической передачей информации на сервер регионального оператора.

Главная цель проекта — повысить качество и оперативность вывоза отходов в регионе. В случае успешной реализации умные датчики планируется внедрить на всех контейнерных площадках Подмосковья.

Ранее Ленинский округ уже стал одним из первых муниципалитетов, где в борьбе с мусорными заторами применяют искусственный интеллект. Камеры видеонаблюдения «Безопасного региона», установленные рядом с площадками для сбора отходов, автоматически передают данные в ГАИ, что позволяет оперативно штрафовать водителей, препятствующих проезду спецтехники.