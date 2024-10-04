Мурашов заявил о завершении подготовки спецтехники к зиме в Подмосковье

В Подмосковье завершается подготовка спецтехники к зиме. Готовность муниципалитетов обсудили на еженедельном штабе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, на сегодняшний день 45 округов уже предоставили сведения о закреплении водителей механизаторов за спецтехникой.

«Активно работаем над укомплектацией мини-погрузчиков дополнительным навесным оборудованием — 17 муниципалитетов завершили процесс. До начала декабря весь регион в этой части должен быть готов», — сказал Мурашов.

Он отметил, что не менее важно правильно организовать движение транспорта во дворах. Это упростит работу спецтехники при вывозе мусора и очистке участков от снега.

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