Мурал «Знамя Победы над Рейхстагом» украсит фасад жилого дома в Чехове

Мурал с изображением знамени Победы над Рейхстагом нарисуют на фасаде дома № 81 на улице Чехова. Художник воссоздаст снимок, который был сделан 2 мая 1945 года на крыше нацистского парламента.

Над созданием мурала работает художник-оформитель Илья Демченко.

«Будет изображена старая фотография вознесения знамени над Рейхстагом, но добавлено несколько красочных пятен и георгиевских лент. Идею подала администрация города Чехов, а макет мы сами доработали, исходя из пропорций фасада», — добавил Илья Демченко.

За основу взяли снимок военного корреспондента Евгения Халдея, который он сделал 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага. Художники тщательно подбирали фрагмент кадра, так как исходное изображение шире, чем фасад дома № 81. Перед зарисовкой на стену транслировали изображение через проектор.