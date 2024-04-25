Мурал в память погибших участников СВО появится в Кашире | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 13:09 Мурал в память погибших участников СВО появится в Кашире Иван Дубров

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Иван Карамнов из Каширы приступил к созданию мурала, посвященного погибшим на СВО защитникам Отечества. С предложением создать такой арт-объект к художнику обратилась администрация городского округа.

Иван создал три эскиза. После согласования выбор пал на рисунок с мальчиком, за спиной которого стоит боец СВО. Картина разделена георгиевской лентой, а в нижней части изображена военная техника. В углу подпись: «Ангелы за моим плечом».

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«Идея появилась благодаря администрации, которая попросила нарисовать рисунок в память о погибших на СВО. Я согласился, так как у меня очень много друзей сейчас находятся там. Хочется поддержать их. Кого уже нет с нами — поддержать памятью», — рассказал Иван Карамнов.

Он занимается стрит-артом более восьми лет. Сделал уже три масштабных мурала в Кашире, Подольске и Раменском.

Новый мурал появится на стене дома 1к3 на улице Садовой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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