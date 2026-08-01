Мурал в честь ветерана ВОВ открыли на станции в Дмитрове

На железнодорожной станции Дмитров открыли мурал, посвященный ветерану Великой Отечественной войны Марии Тимофеевне Барсученко (Литневской). Она — легендарная стрелочница, которая в ноябре 1941 года под огнем противника переводила стрелки для бронепоезда, участвовавшего в обороне Москвы.

Идея создания мурала принадлежит начальнику железнодорожной станции Дмитров Карену Владимировичу. Накануне Дня Победы он предложил увековечить память Марии Тимофеевны, а воплотила проект в жизнь его супруга — московская художница Диана Такмазьян-Сельвян.

Работа создавалась в непростых погодных условиях. Во время подготовки художница изучила архивные материалы и интервью Марии Тимофеевны, чтобы максимально точно передать ее образ и характер.

Сегодня мурал хорошо виден пассажирам пригородных поездов. По словам железнодорожников, многие машинисты, проезжая мимо, приветствуют изображение коротким гудком или взмахом руки.

В ближайшее время рядом со зданием вокзала появится еще один памятный объект — инсталляция с ручным стрелочным переводом, аналогичным тому, с которым Мария Тимофеевна работала в годы войны. Сам мурал также планируют перенести ближе к вокзалу, чтобы его могли увидеть все пассажиры.

«История Марии Тимофеевны Барсученко — это история мужества, самоотверженности и любви к Родине. Очень важно, что память о наших героях сохраняют не только в музеях и книгах, но и благодаря таким инициативам, которые рождаются по зову сердца. Благодарю всех, кто принял участие в создании этого мурала. Именно так мы передаем память о подвиге нашего народа новым поколениям», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.