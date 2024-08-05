Мурал в честь военкора Семена Еремина откроют в Балашихе в День города

Во время празднования Дня города, 7 сентября, в Балашихе откроется новый мурал в микрорайоне Железнодорожном. На нем будет изображен портрет военного корреспондента и жителя города Семена Еремина.

Стену дома № 9к2 на Луговой улице в микрорайоне Железнодорожном уже начали готовить к размещению портрета Семена Еремина. Он жил в Балашихе и работал военным корреспондентом, освещал боевые действия в разных горячих точках: Сирии, Карабахе и многих других. Журналист погиб от смертельных ранений, когда его съемочную группу атаковали украинские дроны-камикадзе в зоне специальной военной операции.

Мурал нарисует художник Сергей Юраков из Балашихи. Портрет журналиста будет занимать всю стену дома. Рядом с портретом Еремина художник изобразит и его медали: орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества, которым журналист награжден посмертно. На мурале появится и хештег 101. Это символ проекта, который военный корреспондент запустил в 2016 году в память о 101 ребенке, погибшем в Донбассе.

«Семен — патриот и, безусловно, профессионал. Для него работать в зоне СВО было делом чести. Он был очень отзывчивый, занимался гуманитарной помощью, помогал бойцам и жителям Донбасса», — поделилась вдова журналиста Виктория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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