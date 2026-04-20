Мурал в честь Героя Советского Союза открыли в Ивантеевке

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в рамках проекта «Лица Героев» в Образовательном центре № 1 в Ивантеевке принял участие в открытии мурала в честь летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Александра Сергеевича Иванченкова. Мурал — это напоминание о том, что настоящие герои живут рядом с нами. Сегодня как никогда важно, чтобы подрастающее поколение знало героев нашего времени и помнило, чем богат родной округ.

Александр Сергеевич Иванченков в прошлом — ученик Ивантеевской средней школы № 1, которую он окончил с золотой медалью. В 1958 году он поступил в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, а в 1964 году, после окончания института, был принят в конструкторское бюро Сергея Королева, где принимал участие в разработке новых космических аппаратов. Затем, в 1973 году, был зачислен в отряд советских космонавтов, где прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полетам на космических кораблях типа «Союз».

Максим Красноцветов прокомментировал, что Александр Сергеевич доказал: даже из обычной ивантеевской школы можно отправиться к звездам, и выразил надежду, что этот мурал будет вдохновлять каждого ученика на собственный подвиг.