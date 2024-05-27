Мурал в честь Дня химика появился в Воскресенске

Каждый год в последнее воскресенье мая отмечается День Химика. В честь этого праздника в филиале «ВМУ» компании «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенск художники создали тематический мурал.

Мастерам потребовалась примерно неделя, чтобы завершить работу над рисунком. На изображении присутствует слоган компании «Уралхим»: «Потому что еда нужна каждому».

Отметим, что воскресенскому филиалу в этом году исполнилось 93 года. На предприятии уделяется особое внимание благоустройству окружающей территории: улучшаются пешеходные дорожки, проводится посадка деревьев и цветов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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