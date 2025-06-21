Мурал с изображением павлина обновят на фасаде дома в Серпухове

Жители дома № 151 на улице Ворошилова не раз просили привести в порядок мурал, размещенный на фасаде. Глава Серпухова Алексей Шимко выехал на место, чтобы осмотреть рисунок.

Художники из Подольска и Пушкино Илья Демченко и Сергей Салин изобразили гигантского павлина на фасаде этого дома в сентябре 2018 года. Птица на фоне храма Илии Пророка символизирует богатую историю и культурные традиции Серпухова. Ребята работали на муралом в течение десяти дней, на изображение израсходовали около 500 баллончиков краски.

«Символ города — павлин, созданный более семи лет назад, сейчас требует обновления. Включим в план работ на этот год», — заключил Алексей Шимко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.