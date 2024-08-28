Мурал с изображением Елизаветы Романовой появился в Лобне

Елизавета Романова — сестра последней русской императрицы, немецкая принцесса, известная своей благотворительной работой. Она основала Марфо-Мариинскую обитель и открывала в России госпитали, лечебницы и детские рабочие артели. В 1904 году она посетила монастырь в деревне Катюшки на территории современного Серафимовского храма. Там Елизавета открыла школу. Теперь мурал с ее изображением смотрит на детский дом творчества.

Проект реализовали благодаря совместной работе священнослужителей Серафимовского храма, администрации города и благотворительного фонда «Исток». Его глава Екатерина Богдасарова побывала на церемонии открытия.

«Мы знаем, что перед образом Елизаветы молятся об укреплении духа, об исцелении, просят о помощи. И как для каждого человека необходима защита — для этого мы носим кресты и обереги, читаем молитвы, — так и для города будет дополнительной защитой этот образ, который напоминает о том, помогать — это дело каждого», — отметила она.

Над созданием мурала трудился художник Александр Цыпков. Его работы уже украсили улицы других городов Подмосковья. Проект в Лобне стал самым масштабным, его площадь составила почти 200 квадратных метров. Его высоко оценили как жители, так и администрация округа.

«В какой бы точке площади ты ни был, она всегда смотрит на тебя. И самое интересное, что взгляд ее направлен на наш центр „Планета талантов“. Так будет ему помощь, чтобы каждый ребенок, который его посещает, обязательно самовыразился в том, чего он хочет», — отметила глава Лобни Анна Кротова.