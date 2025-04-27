Мурал с изображением беспилотников нарисуют в Дубне

В честь 80-летия Победы в Дубне нарисуют мурал с изображением беспилотников и крылатых ракет на стене торговых павильонов, которая обращена к детской площадке. Художники завершат работу к 9 Мая.

Ракеты и беспилотники — этим сейчас занимаются дубненские авиастроители. Мурал изобразит известный художник Борис Макаров. Он приступил к работе. На синем фоне уже появляются силуэты летательных аппаратов.

Патриотический проект призван напомнить молодому поколению о самоотверженном труде дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны.

«Жителей города продолжает вдохновлять Победа. Отрадно, что на улицах наукограда появляются вот такие народные открытки. Они помогают сохранить и передать память о подвигах наших предков», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Мурал планируют закончить к 9 Мая. В честь 80-летия Победы Борис Макаров планирует создать еще одно изображение на тепловом пункте у прохода к мемориалу «Братские могилы» на Большой Волге. Он будет посвящен героям войны.