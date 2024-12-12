Мурал полного кавалера ордена Славы Владимира Преснова открыли в Домодедове

Фото: Телеканал «360»

Мурал с изображением земляка теперь украшает стену школы № 12 в Домодедове.  Владимир Дмитриевич Преснов всю свою жизнь посвятил служению родному краю.

Герой родился и вырос в Домодедове. Во время Великой Отечественной войны за свои подвиги несколько раз получал высокие государственные награды.

На церемонию торжественного открытия памятной стены пришли не только педагоги и ученики школы, но и глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Это не просто нарисованное на стене лицо героя, также здесь представлена история его подвигов, и лучшее тому подтверждение — статус полного кавалера ордена Славы», — подчеркнула  руководитель муниципалитета.

Заместитель директора школы по воспитательной работе  Диана Ващенко рассказала, что подготовка к открытию была довольно долгой, мурал рисовали на протяжении месяца.

«Наши дети, конечно же, в восторге от этого мурала. В дальнейшем мы планируем здесь же открыть музей», — поделилась Диана Ващенко.

Благодаря проекту «Лица Героев» молодое поколение узнает о подвигах своих предков, а их доблестные истории сохраняются для новых поколений.

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