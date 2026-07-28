Мурал о единстве народов России создали в Солнечногорске

На мурале изображены символы государства и Солнечногорска: парусный корабль с триколором, знаменитый маяк, вода, напоминающая озеро Сенеж, надписи на разных языках «Я люблю Россию». Рисунок выполнен в смешанной технике с использованием высокостойких акриловых красок и аэрозольных баллончиков: они устойчивы к ультрафиолету и выгоранию. По словам художников, они будут держаться порядка 10 лет.

Роспись стала дополнением к комплексному благоустройству дворовой территории, которое включало установку игровой площадки малых архитектурных форм, новые асфальтированные внутриквартальные дороги, парковочные карманы и озеленение.

«Поскольку стена теплового пункта смотрит прямо на новую игровую площадку, мы вышли с предложением украсить и ее. Мурал посвящен теме объединения народов. Наш дом многонациональный, и мы живем в атмосфере добрососедства. Мы хотели подчеркнуть, насколько важно беречь наши межнациональные отношения, жить в мире и единстве друг с другом», — рассказала председатель совета дома № 5 Олеся Тыщенко.

Идею жильцов поддержал глава Солнечногорска Константин Михальков. Мурал размером 5,7×13 метров подмосковные художники расписали за три дня.