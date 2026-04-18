Мурал космонавту Александру Иванченкову открыли в школе Ивантеевки

В Образовательном центре № 1 Ивантеевки появился мурал, посвященный летчику-космонавту Александру Иванченкову. Он учился в этой школе, а позже совершил два полета и почти 148 суток провел на орбите.

Торжественное открытие арт-объекта прошло в рамках патриотической акции «Лица героев». Александр Иванченков родился в Ивантеевке, окончил именно эту школу и стал 44-м космонавтом СССР. За два полета он выходил в открытый космос. Для местных жителей эта фамилия — часть личной истории города.

На церемонию пришли глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутаты, участник специальной военной операции и школьники. Ученики особенно прониклись событием, ведь герой учился в их родных стенах.

Участник СВО Сергей Батищев подчеркнул важность памяти о таких людях.

«Сейчас нам именно нужно патриотическое воспитание молодежи. Мы должны соблюдать преемственность поколений. Этот человек учился в этой школе. Она дала ему знания, которые позволили прославлять нашу страну», — сказал Батищев.

Глава округа Максим Красноцветов обратил внимание на воспитательную силу примера.

«Сегодняшнее событие направлено на формирование исторической памяти. Александр Иванченков своим примером показал достойный славный путь, который вошел в историю страны», — отметил Красноцветов.