Портрет участника СВО нарисовали на стене тактического центра в Балашихе

10 октября в микрорайоне Железнодорожный Балашихи состоялось торжественное открытие мурала, посвященного памяти Алексея Репина — Кавалера ордена Мужества, который погиб во время специальной военной операции. Портрет героя украсил фасад дома № 11 на улице Октябрьской, где также был открыт новый учебно-тактический Центр.

На церемонии открытия присутствовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, советник главы округа Наталья Махонина и другие официальные лица, включая родных и близких Алексея, его друзей, кадетов и юнармейцев. Михаил Объедков отметил важность этого события, подчеркнув, что оно является символом уважения к защитникам Отечества.

Алексей Репин родился в 1987 году в Тюменской области, служил в армии с 2005 года, а затем заключил контракт. Он воевал в составе 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» и с 2014 года по 2024 год выполнял воинский долг в Донецкой и Луганской народных республиках. Алексей погиб 22 апреля 2024 года после тяжелого ранения.