Муниципальный турнир по авиамодельному спорту прошел в Химках

Городские соревнования по авиамодельному спорту в классе гоночных моделей F-9U прошли в Доме юного техника «Интеграл» в Химках. Участниками стали юные инженеры округа.

Спортсменам необходимо было показать свои навыки в управлении беспилотником. Школьники дистанционно управляли квадрокоптером, преодолевая специально оборудованную полосу препятствий в режиме FPV. Лучшими признавали игроков, прошедших дистанцию за максимально короткое время. Победители и призеры заслужили золотые, серебряные и бронзовые медали.

Награды всех трех категорий получили воспитанники Дома юных техников «Интеграл». Первое место занял Артем Рекунков, серебро и бронзу получили Владимир Большаков и Вячеслав Алехин.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют развитию спорта. Юные инженеры из «Интеграла» регулярно становятся победителями и призерами соревнований различных уровней.