Муниципальный школьный конкурс чтецов прошел в Воскресенске

Во дворце культуры «Химик» в Воскресенске прошел муниципальный конкурс чтецов под названием «И на стихи бывает тоже мода». Участниками мероприятия стали школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования городского округа Воскресенск.

Конкурсанты серьезно подготовились к выступлениям: тщательно выбирали произведения, демонстрировали творческий подход, артистизм и оригинальность, стараясь проявить себя как можно ярче.

Ведущими мероприятия стали ребята из театральной студии «Юность» при ДК «Химик», а украшением праздника стало выступление Образцового танцевального коллектива «Каприз» из центра «Фантазия», который подарил зрителям заряд положительных эмоций.

Конкурс чтецов — это не просто соревнование, а замечательная возможность для молодых участников выразить свои чувства через литературные произведения, проявить актерское мастерство и ораторские способности. Подобные инициативы в Воскресенске направлены на поддержку юных талантов и развитие их творческого потенциала.

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