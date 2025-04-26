Муниципальный конкурс детского творчества прошел в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

В Лосино-Петровском прошел конкурс «Супермалыши — 2025». В нем приняли участие воспитанники дошкольных учреждений.

Организаторы отметили, что каждый ребенок талантлив по-своему. Главное — вовремя заметить пути развития.

Муниципальный конкурс в Лосино-Петровском «Супермалыши» создан для того, чтобы раскрыть способности ребят. Он проходит на протяжении четырех лет, а в этом году его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие — не только смотр талантов, но и площадка для поведения итогов работы педагогов с детьми.

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
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Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
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«Спасибо руководителям и педагогам за то, что с раннего возраста закладывают в детях чувство благодарности и уважения к подвигу прадедов, воспитывают осознание того, что все мы — наследники победителей. Именно подрастающему поколению предстоит продолжить эстафету памяти и передать ее своим детям», — отметили в администрации городского округа Лосино-Петровский.

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