Муниципальный конкурс детского творчества прошел в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском прошел конкурс «Супермалыши — 2025». В нем приняли участие воспитанники дошкольных учреждений.
Организаторы отметили, что каждый ребенок талантлив по-своему. Главное — вовремя заметить пути развития.
Муниципальный конкурс в Лосино-Петровском «Супермалыши» создан для того, чтобы раскрыть способности ребят. Он проходит на протяжении четырех лет, а в этом году его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие — не только смотр талантов, но и площадка для поведения итогов работы педагогов с детьми.
«Спасибо руководителям и педагогам за то, что с раннего возраста закладывают в детях чувство благодарности и уважения к подвигу прадедов, воспитывают осознание того, что все мы — наследники победителей. Именно подрастающему поколению предстоит продолжить эстафету памяти и передать ее своим детям», — отметили в администрации городского округа Лосино-Петровский.
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