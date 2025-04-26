Муниципальный конкурс детского творчества прошел в Лосино-Петровском

Организаторы отметили, что каждый ребенок талантлив по-своему. Главное — вовремя заметить пути развития.

Муниципальный конкурс в Лосино-Петровском «Супермалыши» создан для того, чтобы раскрыть способности ребят. Он проходит на протяжении четырех лет, а в этом году его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие — не только смотр талантов, но и площадка для поведения итогов работы педагогов с детьми.