Муниципальный кадетский бал прошел в Чехове

По традиции бал открылся полонезом, затем пары закружились в вальсе, падеграсе, русском лирическом, польке, кадрили и романеске. Не обошлось и без традиционных баловых забав — ребята выстроились колоннами для игры в ручеек.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил: «В этом году наше кадетское братство продолжит расти. Кадеты — это настоящие патриоты, это настоящие герои своей страны. Те навыки, те познания, та дружба, которую вы получите за время обучения, пойдут только на благо нашей большой Родины». Подготовка к балу велась с начала учебного года. Хореограф «Любучанской средней общеобразовательной школы» Людмила Эпингер подчеркнула: «Балы — это часть творческого развития. Любой кавалер должен уметь и защитить, и станцевать со своей дамой. Ребята справились практически без подсказок — большие умнички».

Ученица 7«К» класса гимназии № 2 Дарья Миронова поделилась впечатлениями: «Мне очень все понравилось. Было весело, радостно, счастливо. Это наш первый бал. Мы готовились с сентября — девять месяцев. Нам шили платья». Ее одноклассница Дарья Кранкина добавила: «Я очень волновалась перед выходом на танцы, но одновременно было радостно. Это мой первый бал, и на меня смотрело столько человек. Это было захватывающе».

В Чехове активно развивается кадетское движение. В настоящее время действуют 11 кадетских классов из шести школ округа, в которых обучаются более 300 кадетов. Воспитанием занимаются не только учителя и наставники, но и специализированные службы, взявшие шефство над классами.