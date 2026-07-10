Муниципальный форум волонтеров прошел в Лобне
Мероприятие регионального движения «Волонтеры Подмосковья» состоялось 9 июля в молодежном центре «Шанс». Участникам рассказали об успехах движения, крупных проектах и о том, как избежать выгорания в добровольческой деятельности.
Координатор движения Виталий Дегтярев вручил добровольцам, внесшим большой вклад в проведение голосования за благоустройство, благодарственные письма от Министерства информации и молодежной политики Московской области и главы округа Анны Кротовой.
Также на форуме состоялось собрание представителей волонтерских движений муниципалитета. Участники поделились эффективными практиками, обменялись опытом и договорились о дальнейшем взаимодействии.
Форум стал площадкой для общения и обмена идеями. Такие мероприятия укрепляют волонтерское движение и повышают его эффективность.