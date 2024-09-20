Муниципальный форум «Управдом» проведут в Раменском 25 сентября
Муниципальный форум «Управдом» проведут в Раменском 25 сентября. Главная цель мероприятия — поговорить с горожанами и решить многие вопросы перед осенне-зимним сезоном.
В форуме примут участие инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители администрации муниципалитета, а также региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и ресурсоснабжающих организаций.
Участники обсудят как идет подготовка домов к осенне-зимнему периоду, оценят готовность коммунальных служб к зимней уборке территорий, а также определят места складирования снега и график уборки дворов.
Кроме того, на форуме все желающие смогут задать свои вопросы в формате «открытого микрофона».
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