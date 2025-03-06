Муниципальный форум «Управдом» прошел в Солнечногорске

Форум «Управдом» прошел в городском округе Солнечногорск. Ключевыми темами обсуждения стали пилотный проект по проведению общих собраний в ГИС ЖКХ, новые алгоритмы обращения с крупногабаритными отходами, содержание придомовых территорий, обеспечение газовой безопасности в многоквартирных домах и многое другое.

Модератором форума выступила Олеся Тыщенко, руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов городского округа Солнечногорск. В мероприятии также приняли участие представители управляющих компаний, различных организаций, председатели многоквартирных домов и активные жители округа.

Олеся Тыщенко рассказала о запуске в ноябре 2024 года в Подмосковье пилотного проекта по переводу общих собраний собственников многоквартирных домов, находящихся под управлением муниципальных управляющих организаций, в электронный формат. Управляющие компании совместно с муниципалитетами инициируют проведение онлайн-собраний через ГИС ЖКХ и предлагают собственникам возможность голосовать в удобное время через приложение «Госуслуги Дом» и личный кабинет ГИС ЖКХ. В 2025 году проект охватит половину жилищного фонда Подмосковья.

Игорь Андреев из Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказал о новом порядке привлечения к ответственности за незаконный сброс крупногабаритных отходов на придомовых территориях.

Заместитель директора по техническому обслуживанию «Мособолгаз» (филиал Северо-Запад) Игорь Карякин подчеркнул важность обеспечения допуска в квартиры сотрудников «Мособлгаза» для проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования.

Председатели советов многоквартирных домов и жилищные активисты, присутствующие на форуме, смогли задать множество вопросов касательно содержания общего имущества многоквартирных домов и предоставления коммунальных услуг.